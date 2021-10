PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 12 octobre – Coupe du Monde

Notre pronostic : le Danemark bat l’Autriche (1.50)

Un parcours absolument parfait. C’est comme cela qu’on pourrait résumer le parcours des Danois dans ces éliminatoires. Ils ont 100% de victoires avec vingt-six buts inscrits et aucun encaissé. Il est vrai que le groupe F est particulièrement faible avec des sélections comme l’Ecosse, Israël, les Iles Féroé, la Moldavie et donc l’Autriche. Les Autrichiens ont un coup à faire pour la 2e place mais cela me paraît très compliqué ce soir. Le Danemark voudra assurer définitivement sa qualification pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Je vois donc la sélection, héroïque lors de l’Euro, s’imposer. Une belle cote sèche pour une nation qui n’a fait que gagner dans cette poule, idéale pour gonfler un combiné.

Les autres options :

La Serbie bat l’Azerbaïdjan par au moins deux buts d’écarts (1.42)

Israël bat la Moldavie par au moins deux buts d’écart (1.43)

La Suisse bat la Lituanie et au moins deux buts dans la rencontre (1.29)

L’Ecosse s’impose aux Iles Féroé (1.31)

L’Angleterre bat la Hongrie par au moins deux buts d’écart (1.44)

Cote totale des six paris sûrs : 7.41