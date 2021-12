PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 13 décembre – Série A - Italie

Notre pronostic : l’AS Rome bat La Spezia (1.39)

La Roma doit se relancer après deux défaites consécutives en Série A face à l’Inter et à Bologne. Ils l’ont fait en Ligue Europa Conférence en s’imposant sur la pelouse du CSKA Sofia (2-3). Maintenant il va falloir enchaîner pour revenir dans la course aux places européennes en championnat. La Spezia, avant cette journée, ne possède que deux points d’avance sur la zone de relégation et reste sur quatre rencontres sans succès. Je ne vois pas comment ce petit club d’Italie pourrait prendre un point à Rome, chez une Louve, qui doit absolument gagner. Je vous conseille donc de faire confiance en l’équipe de José Mourinho. Un pari qui me paraît sûr coté à 1.39 !

