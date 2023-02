PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 13 février – Série A - Italie

Notre pronostic : l’Inter gagne sur la pelouse de la Sampdoria (1.42)

Avec treize points de retard sur Naples, l’Inter n’ambitionne plus d’aller chercher le titre mais doit penser à conserver une place dans les quatre premiers synonyme de qualification en Ligue des Champions. Avec cinq équipes qui se tiennent en quatre points, la lutte va être acharnée jusqu’au bout. Je ne pense pas que les Intéristes vont prendre ce déplacement à Gênes à la légère. Il y a une victoire à aller chercher chez une équipe qui n’a pris que dix petits points depuis le début de saison et semble condamner à descendre en Série B. Pour moi c’est un coup sûr de parier sur le succès de l’Inter pour une cote de 1.42 à mettre dans un combiné.

Pariez sur Sampdoria – Inter ici !

Les autres options :

L’Hellas Vérone ne perd as contre la Salernitana et au moins un but (1.30)

La Real Sociedad ne perd pas sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (1.28)

Rio Ave ne perd pas contre Estoril (1.29)

Metz ne perd pas contre Caen (1.28)

Cote totale des cinq paris sûrs : 3.81