PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 13 janvier – Coupe d’Italie

Notre pronostic : le Milan AC s’impose face au Genoa (1.29)

Victoire obligatoire pour le Milan AC ! Les Rossoneri réalisent actuellement une très belle saison et confirment leur retour au premier plan après un long passage à vide. Les joueurs de Stefano Pioli doivent franchir un nouveau cap pour aller au bout d’une compétition et enfin soulever un trophée majeur, ce qui n’est plus arrivé depuis 2011 (seule la Supercoupe d’Italie a été remportée en 2016). Ça commence ce soir avec ce match face au Genoa. L’actuel avant-dernier de Serie A n’a remporté que trois matches cette saison, toutes compétitions confondues, et ne brille jamais contre les grosses écuries. Milan devrait donc l’emporter facilement. Un pari coté à 1.29.

Pariez sur Milan AC – Genoa ici !

Les autres options :

Naples ne perd pas contre la Fiorentina (1.25)

Le Cameroun s’impose face à l’Ethiopie (1.23)

L’Atletico Madrid ne perd pas contre l'Athletic Bilbao (1.21)

Cote totale des quatre paris sûrs : 2.40