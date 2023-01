PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 13 janvier – Ligue 2

Notre pronostic : Bordeaux ne perd pas contre Amiens et au moins un but (1.36)

Bordeaux est 2e de Ligue 2 et affronte Amiens, 5e dans un match très important pour la montée entre deux concurrents directs. Les Girondins viennent d’enchaîner deux bons résultats en championnat avec une victoire face à Sochaux (3e) et un nul à Caen (8e). A domicile les Bordelais assurent depuis le début de la saison avec une seule défaite pour deux nuls et six victoires. C’est pour cela que je ne les vois pas perdre contre des Amiénois qui sont certes invaincus depuis la reprise mais n’ont gagné qu’une fois lors de leurs sept dernières rencontres en Ligue 2. Je miserais donc sur le 1N avec au moins un but dans la rencontre car je n’imagine pas Bordeaux rester muet. Un pari qui pourrait vous permettre de gonfler un combiné.

