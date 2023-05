PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 13 mai – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Manchester United bat Wolverhampton (1.37)

Manchester United reste sur deux déplacements compliqués avec deux défaites sur les pelouses de West Ham et de Brighton. Attention car les Mancuniens ont vu Liverpool se rapprocher dangereusement et ils n’ont plus qu’un petit point d’avance sur les Reds qui ont un match en plus. Il s’agirait donc de gagner à Old Trafford pour ne pas subir une grosse désillusion. Aujourd’hui les Red Devils affrontent une équipe de Wolverhampton qui n’a plus rien à jouer et a assuré son maintien en l’emportant face à Aston Villa. Je ne vois pas autre chose qu’un succès de Manchester United dans cette rencontre pour une cote de 1.37 à mettre dans un combiné.

Pariez sur Man. United – Wolverhampton ici !

Les autres options :

L’Inter bat Sassuolo (142)

Osasuna ne perd pas contre Almeria (1.28)

Dortmund bat Mönchengladbach (1.25)

Wolfsbourg ne perd pas contre Hoffenheim (1.25)

Le Bayern Munich gagne par au moins deux buts d’écart contre Schalke 04 (1.27)

Francfort ne perd pas contre Mayence (1.29)

Le PSG bat Ajaccio par au moins deux buts d’écart (1.28)

Cote totale des huit paris sûrs : 8.16