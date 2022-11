PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 13 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Lille bat Angers (1.33)

La frustration était énorme pour les Lillois et leur entraîneur, Paulo Fonseca après le nul concédé contre Rennes (1-1). Le LOSC a tiré dix-neuf fois au but pour seulement deux frappes concédées mais cela n’a pas suffi pour prendre les trois points. Pas question de revivre le même scénario cette fois face à Angers. Lille se doit de gagner pour ne pas se faire décrocher du wagon de tête. Pour Angers, la donne n’est pas la même. Le SCO est bon dernier du championnat et reste sur six défaites de suite. Cette saison est catastrophique pour les Angevins qui vont devoir profiter de la Coupe du Monde pour tenter de se ressaisir parce que je ne vois pas cela s’arranger aujourd’hui. Les Lillois ont passé un niveau car même la défaite à Lyon est imméritée pour les Nordistes qui avaient dominé la rencontre sans parvenir à marquer. En réglant les problèmes dans la finition je pense que Lille va l’emporter aujourd’hui (1.33) !

