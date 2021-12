PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 14 décembre – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic : le Bayern Munich s’impose à Stuttgart et au moins deux buts (1.30)

La saison du Bayern est excellente même s’il y a eu quelques accrocs. Le club bavarois a disputé vingt-quatre rencontres toutes compétitions confondues pour seulement trois défaites et un nul. Le club de Munich a donc déjà six unités d’avance sur le 2e, Dortmund et devrait une nouvelle fois prendre les trois points. Stuttgart n’est que 15e et est juste devant la zone rouge. La période est bonne avec deux succès et un nul lors des trois dernières journées mais, évidemment, il faut jouer la victoire du Bayern. On peut même se permettre de miser sur le fait qu’il y ait au moins deux buts dans la rencontre pour une cote de 1.30, idéale pour gonfler un combiné.

Pariez sur Stuttgart – Bayern ici !

Les autres options :

Mayence ne perd pas contre le Hertha Berlin et au moins un but (1.28)

Manchester United ne perd pas à Brentford et au moins un but (1.28)

Manchester City ne perd pas contre Leeds et moins de 5,5 buts (1.28)

Cote totale des quatre paris sûrs : 2.73