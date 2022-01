PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 14 janvier – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic: Dortmund bat Fribourg (1.52)

Le Borussia (2e de Bundesliga) reçoit ce soir sa victime préférée: neuf victoires et un nul lors de dix dernières confrontations au Signal Iduna Park ! Impressionnant à domicile comme souvent (huit succès et un revers face au Bayern le 4 décembre) Dortmund doit impérativement s’imposer devant son public pour ne pas de faire définitivement distancer par le leader Bavarois (6 longueur d’avance). Avec les Haaland, Reus, Brandt et autre Guerreiro, les « Jaune et Noir » ont les armes pour faite tomber Fribourg (4e) qui n’ont pourtant perdu que deux rencontres à l’extérieur, à Munich et à Bochum. Comme le SCF marque un peu le pas et n’a remporté qu’un match en un mois, je vous conseille de faire confiance à Dortmund à domicile.

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Nice ne perd pas contre Nantes et plus de 0,5 but dans le match (1.29)

Brighton ne perd pas contre Crystal Palace (1.25)

Le Sénégal ne perd pas contre la Guinée et moins de 3,5 buts dans le match (1.29)

Le Maroc bat les Comores (1.24)

Besiktas bat Gaziantep (1.49)

Cote totale pour les six paris sûrs: 5.84

