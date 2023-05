PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 14 mai – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes bat Troyes et plus de 1,5 but dans le match (1.33)

Voilà une rencontre tout à fait abordable pour le Stade Rennais. Les Bretons vivent pourtant une année 2023 très compliquée, incapables d’enchaîner les victoires après une excellente première partie de saison. Mais ils restent en embuscade pour arracher leur place dans le top 5 et peuvent ainsi prétendre à une qualification européenne pour le prochain exercice. Ils ont notamment inscrit 7 buts lors de leurs deux dernières réceptions et affrontent aujourd’hui un adversaire qui a déjà un pied et quatre orteils en Ligue 2. En effet, l’ESTAC compte 12 points de retard sur le premier non-relégable à 4 journées de la fin. Les Troyens présentent un bilan famélique depuis le mois de d’octobre : un seul succès sur leurs 26 derniers matches de championnat. Une série cauchemardesque qui devrait logiquement se prolonger ce soir au Roazhon Park.

