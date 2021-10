PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 14 octobre – Coupe du monde

Notre pronostic: l’Argentine bat le Pérou et plus de 1,5 but dans le match (1.38)

L’Argentine compte six longueurs d’avance sur la Colombie (5e) avec un match en retard à disputer au Brésil. Vainqueurs 3-0 de l’Uruguay lors de la dernière journée, les partenaires de Lionel Messi ne devraient connaître aucun soucis pour s’imposer à domicile contre le Pérou déjà bien distancé dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2022. Les Péruviens n’ont plus battu les Argentins depuis vingt-quatre ans et compte 90 % de défaites chez leurs adversaires du soir en trente ans. Pour moi, il ne fait aucun doute que l’Albicéleste prendra les trois points devant son public et soignera son goal-average. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de jouer les Argentins vainqueurs avec au moins deux buts dans la rencontre. Un « pari sûr » très peu risqué !

Fiabilité : 90 %

Les autres options :

La Bolivie ne perd pas contre le Paraguay (1.31)

Le Brésil bat l’Uruguay (1.51)

Le Chili bat le Venezuela (1.38)

Moins de 3,5 buts lors de Colombie – Equateur (1.20)

Cote totale pour les quatre paris sûrs: 4.52

