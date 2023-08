PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 15 août – Ligue des Champions

Notre pronostic : Braga ne perd pas sur la pelouse du TSC Backa Topola et plus de 1,5 but dans le match (1.35)

Si l’Olympique de Marseille parvient à se qualifier, il y a de très grande chance que le club phocéen soit opposé à Braga au prochain tour. Les Portugais ont parfaitement fait le bouleau au match aller en s’imposant 3-0 face à un adversaire largement abordable. S’ils sont plus en difficulté en déplacement, cette avance confortable leur permet de jouer avant tout la gestion dans cette seconde manche. En face, le TSC Backa Topola va devoir être dans l’obligation d’attaquer sans cesse pour croire en l’exploit. Mais la différence de niveau est telle qu’il va être difficile pour les Serbes d’obtenir mieux qu’un résultat nul. Braga devrait valider sa qualification sans forcer.

Pariez sur TSC Backa Topola – Braga ici !

Les autres options :

Marseille ne perd pas face au Panathinaïkos et plus de 0,5 but dans le match (1.20)

Galatasaray bat l’Olimpija Ljubljana (1.32)

Le PSV Eindhoven ne perd pas sur la pelouse de Sturm Graz (1.30)

Le Maccabi Haïfa bat le Slovan Bratislava (1.48)

Seinäjoen bat le FC KTP (1.39)

Cote totale des six paris sûrs : 5.72