PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 15 août – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Liverpool bat Crystal palace et au moins deux buts (1.31)

Les Reds ont mal commencé leur saison en ne parvenant pas à l’emporter sur la pelouse de Fulham. La faute à un Mitrovic auteur d’un doublé. Nunez et Salah ont permis à Liverpool de repartir avec un point. Quand on sait à quel point la lutte avec Manchester City est toujours serrée, ce résultat pourrait coûter cher. Crystal Palace a perdu la semaine dernière contre Arsenal (2-0) et doit déjà affronter un autre gros morceau. Liverpool s’est imposé lors des dix dernières confrontations et je ne pense pas que cette série va s’arrêter. Je vois les hommes de Klopp l’emporter avec au moins deux buts dans la rencontre. Je ne vois pas un succès 1-0. Un pari qui me paraît sûr coté à 1.31 !

Pariez sur Liverpool – Crystal Palace ici !

Les autres options :

Saint-Etienne ne perd pas sur la pelouse de QRM (1.24)

Le Betis Séville bat Elche (1.45)

Bilbao ne perd pas contre Majorque et au moins un but (1.21)

Naples ne perd pas à Vérone (1.28)

La Juventus bat Sassuolo (1.43)

Cote totale des six paris sûrs : 5.22