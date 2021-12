PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 15 décembre – Jupiler Pro League – Belgique

Notre pronostic: l’Union Saint-Gilloise s’impose à Zulte (1.38)

Depuis que je vous propose des paris sur le surprenant leader du championnat de Belgique, je en me suis jamais trompé. L’Union Saint-Gilloise vient d’aligner cinq succès en six journées et compte sept victoires en neuf déplacements depuis le début de la compétition. Pas vraiment rassurant pour Zulte-Waregem, avant-dernier de Jupiler Pro League, qui n’a gagné que deux fois à domicile, contre Genk (11e) et Seraing (15e) ! Bien meilleure hors de ses bases qu’à domicile, la RUSG ne devrait pas vous décevoir et s’imposer à Zulte grâce à son redoutable duo d’attaque Undav/Vanzeir (26 buts à eux deux). Foncez !

Fiabilité : 80 %

