PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 15 décembre - Premiership - Ecosse

Notre pronostic: les Rangers battent Hibernian (1.30)

Dynamique opposée entre les Rangers (2e de Premiership) et Hibernian (8e) ! L'équipe d'Edimbourg perdu six de ses sept derniers matches de championnat et vient de chuter en amical contre Middlesbrough (0-2). De son côté celle de Glasgow présente un bilan remarquable à Ibrox avec sept victoires et un nul en huit réceptions depuis le début de la compétition et vient de battre les Allemands du Bayer Leverkusen 3-0 en amical. De plus, les Rangers restent sur six succès de suite à domicile contre Hibernian en championnat. Dans ces conditions, je vois mal comment les visiteurs pourraient ne pas s'incliner ce soir à Glasgow.

Fiabilité : 80 %

Les autres options:

Le Steaua ne perd pas contre Cluj (1.34)

Apollon Limassol bat Doxa Katokopias (1.36)

AEL Limassol ne perd pas sur la pelouse de Paralimni (1.29)

Cote totale pour les quatre paris sûrs: 3.05

Pariez sur Rangers - Hibernian ici