PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 15 juin - Islande

Notre pronostic: KR Reykjavik bat IA Akranes (1.30)

Match a priori déséquilibré ce soir en Islande lors de la 9e journée de la Pepsi-deild ! Le KR Reykjavik (5e) reste sur trois victoires et deux nuls en cinq rencontres alors d'Akranes (10e et premier non relégable) n'a pris qu'un point sur quinze possibles sur la même période. Sur la forme du moment, je ne vois pas comment les visiteurs pourraient revenir de la capitale avec ne serait-ce qu'un point. Par ailleurs, l'IAA reste sur huit revers consécutifs face au KRR et sa dernière victoire face à son adversaire du jour remonte à 2016. Pour toutes ces raisons, faîtes confiance au favori... et rien ne vous empêche de miser sur une défaite d'Akranes par au moins deux buts d'écart (1.80) à Reykjavik !

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Vikingur Reykjavik gagne sur la pelouse de Vestamannaeyjar (1.49)

Flamengo bat Cuiaba (1.29)

Boca Juniors ne perd pas contre Tigre et moins de 3,5 buts (1.45)

Cote totale pour les quatre paris sûrs: 3.62

