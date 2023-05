PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 15 mai – Liga

Notre pronostic : le Betis Séville ne perd pas face au Rayo Vallecano et plus de 0,5 but dans le match (1.32)

Le Betis Séville a l’occasion de prendre une belle option pour la qualification en Ligue Europa. Actuellement 6e du classement, les joueurs de Manuel Pellegrini peuvent prendre 7 points d’avance sur le 7e Gérone en cas de victoire ce soir. Et s’ils font preuve d’une réelle irrégularité en 2023, ils peuvent s’appuyer sur leurs récentes performances à domicile, alors qu’ils n’ont perdu qu’une seule rencontre lors des six dernières réceptions. D’autant plus qu’à l’inverse le Rayo Vallecano ne répond plus à l’extérieur. Les Franjirrojos n’ont pris que 2 petits points sur 18 possibles hors de leurs bases lors des trois derniers mois. S’ils peuvent encore espérer se qualifier pour la Conference League, il leur sera difficile de s’imposer à l’Estadio Benito Villamarin. Le Betis ne devrait pas perdre aujourd’hui.

