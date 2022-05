PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 15 mai – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Manchester City gagne sur la pelouse de West Ham (1.37)

Depuis le nul de Liverpool sur la pelouse de Tottenham, associé à leur victoire (5-0) contre Newcastle, les Citizen possèdent trois points d’avance à deux journées de la fin et ne sont plus très loin d’un nouveau titre en championnat, ce qui viendrait atténuer la désillusion en demi-finale de la Ligue des Champions. Pas le droit à l’erreur donc pour les joueurs de Pep Guardiola qui voudront l’emporter pour garder ce matelas lors de l’ultime rencontre à domicile face à Aston Villa. West Ham vient de gagner, enfin, à Norwich après une série de quatre défaites consécutives. Les Hammers, eux aussi, se sont faits éliminer aux portes de la finale en Ligue Europa par l’Eintracht Francfort. En Premier League, ils pointent à la 7e place, qui les qualifie pour la Ligue Europa Conférence et peuvent encore espérer passer devant United. Cependant City est trop fort et ne devrait pas faiblir dans cet ultime sprint. Un pari sûr à mettre dans un combiné !

Pariez sur West Ham – Man. City ici !

Les autres options :

Tottenham bat Burnley (1.35)

Wolverhampton bat Norwich (1.45)

Le Betis Séville bat Grenade (1.50)

Villarreal ne perd pas contre la Real Sociedad (1.31)

Naples ne perd pas contre le Genoa (1.22)

Le Milan AC ne perd pas contre l’Atalanta (1.22)

L’Inter gagne à Cagliari (1.37)

Cote totale des huit paris sûrs : 10.75