PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 15 octobre – Liga Pari-Match - Ukraine

Notre pronostic: le Shakhtar Donetsk bat Lougansk (1.44)

Direction l’Ukraine pour un très bon rapport cote/risque ! Le Shakhtar, 2e du championnat, a gagné sept matches en dix journées dont quatre sur cinq à « domicile »… à Kiev. Hormis lors de sa défaite contre Oleksandria que l’on peut considérer comme un accident, les joueurs de Donetsk ont toujours marqué au minimum deux buts quand ils « recevaient ». Même si le Zorya Lougansk est invaincu à l’extérieur (trois succès et un nul), il n’a joué que chez des mal classés hormis à Dniepr (5e). Le Shakhtar, tombeur de Genk et de Monaco en préliminaires et en barrages de Ligue des champions a tenu en échec l’Inter en Ukraine (0-0). De son côté, Lougansk a été sorti par le Rapid de Vienne en Ligue Europa et vient de perdre 3-1 sur la pelouse de Bodo/Glimt en Norvège puis 3-0 à domicile face à l’AS Roma en Ligue Europa Conférence. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de faire confiance au Shakhtar à Kiev.

Fiabilité : 80 %

