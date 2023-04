PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 16 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco bat Lorient (1.40)

Tenu en échec à Nantes (2-2) après une avance de deux buts, Monaco ne peut pas se permettre de lâcher des points car le top 3 est toujours accessible avec seulement trois longueurs de retard sur l’Olympique de Marseille et cinq sur Lens. Les Monégasques ont eu un peu de mal à se remettre de l’élimination en Ligue Europa mais cela semble aller mieux. Lorient n’a plus rien à jouer en cette fin de saison avec un maintien déjà assuré. Je ne m’attends pas à une motivation extrême des Merlus et c’est pour cela que la victoire de l’ASM me semble ne pas faire de doute. Une cote à 1.40 à mettre dans un combiné.

