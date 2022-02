PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 16 février - Ligue des champions

Notre pronostic: le Bayern s'impose à Salzbourg (1.38)

Le Bayern, comme Liverpool, a remporté tous ses matches de groupe dont celui au Nou Camp contre Barcelone 3-0, ce qui fait de lui le favori logique de ce 1/8 de finale aller en Ligue des champions face au RB Salzbourg. Les Autrichiens ont certes gagné toutes leurs rencontres à domicile, contre Wolfsburg, Lille et Séville, mais les Bavarois sont indiscutablement d'un niveau bien supérieur et visent la victoire finale. Par ailleurs, les Munichois doivent une revanche à leur supporters après la défaite surprise à Bochum le week-end dernier (4-2). Leur supériorité sur le papier devrait se vérifier sur le terrain afin de prendre dès ce soir une bonne option avant le retour en Bavière. Leur expérience à ce niveau et la qualité de leur effectif sont des atouts majeurs pour s'imposer en Autriche. Enfin, ils pourront s'appuyer sur leur serial buteur, Robert Lewandowski (voir la rubrique "buteur du jour").

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

L'Atletico bat Levante (1.30)

Genk bat Malines (1.52)

Panetolikos ne perd pas contre Lamia (1.24)

OFI Crète ne perd pas sur la pelouse d'Atromitos (1.41)

Cote totale pour les cinq paris sûrs: 4.76

