PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 16 février – Ligue Europa

Notre pronostic : la Juventus bat Nantes (1.35)

Mission impossible pour Nantes à Turin ? J’ai bien peur que oui. Si la Juventus n’avait pas été pénalisée par la perte de quinze points, elle serait 2e à égalité avec l’Inter. Au moment de cette décision, les Bianconeri ont connu une petite baisse de régime et on perdu leur seule rencontre de Série A à domicile, face à Monza, mais ils se sont vite remis en s’imposant 3-0 sur la pelouse de la Salernitana puis 1-0 contre la Fiorentina le week-end dernier. Devant son public, la Juve reste redoutable et encaisse peu de buts. Par ailleurs, elle n’a plus aucune chance d’accrocher l’Europe via le championnat. Il faudra donc remporter la Coupe d’Italie, ou encore mieux la Ligue Europa afin de disputer le prochaine Ligue des champions. De son côté Nantes n’a certes perdu qu’une fois depuis la reprise, contre l’OM à la Beaujoire, mais le calendrier des Canaris étaient très favorable. Ils ont affronté Lorient (8e), Lyon (9e), Angers (20e), Auxerre (19e), Ajaccio (18e), Troyes (16e), Montpellier (14e) et Clermont (12e). La tâche du FCN sera beaucoup plus difficile dans le Piémont. Je vous conseille donc de jouer la Juve (1.35), voire sans encaisser de but (1.88). N’oubliez pas que Nantes avait perdu 3-0 sur la pelouse de Qarabag et 2-0 à Fribourg en phase de poule.

Fiabilité : 80 %

