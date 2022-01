PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 16 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco bat Clermont (1.49)

Il ne devrait pas y avoir de surprise pour cette rencontre à 15h ! Monaco n’a perdu qu’un seul de ses treize derniers matches toutes compétitions confondues. C’était à Paris (2-0). La période est donc très bonne pour les Monégasques qui restent tout de même sur un score nul et vierge à Nantes. Une victoire aujourd’hui et ils pourraient revenir dans le top 5 ! Ce devrait être le cas face à Clermont. Les Auvergnats ont connu trois mois très compliqués entre septembre et novembre. Ils ont réussi à sortir la tête de l’eau en prenant un point face à Lens et en l’emportant à Angers avant de réaliser un nul contre Reims. Cependant ces équipes n’avaient pas le même état de forme que l’ASM que je vois s’imposer pour une cote de 1.49 !

Les autres options :

Rennes bat Bordeaux (1.41)

Reims ne perd pas face à Metz (1.20)

L’Arminia Bielefeld ne perd pas face au Greuther Fürth (1.25)

Liverpool bat Brentford (1.28)

L’AS Rome bat Cagliari (1.37)

Cote totale des six paris sûrs : 5.53