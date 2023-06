PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 16 juin – Euro Qualifications

Notre pronostic : l’Angleterre mène à la mi-temps et gagne à Malte par au moins deux buts d’écart (1.31)

L’Angleterre affronte ce soir l’adversaire le plus abordable de son groupe. Les Three Lions se sont déjà installés à la première place après leurs deux succès en Italie et face à l’Ukraine. Gareth Southgate peut s’appuyer sur un effectif complet à chaque ligne, où quasiment tous les postes sont doublés. Beaucoup de ces joueurs vont arriver en grande forme, à l’image d’un Harry Kane étincelant cette saison mais aussi à celles de Saka, Rice, Walker ou encore Ramsdale, qui ont tous brillé en club. Déjà dernier de cette poule, Malte ne peut pas espérer grand-chose face à un tel adversaire. Les Anglais devraient ainsi rapidement prendre les devants et s’imposer avec sérieux.

Les autres options :

La France gagne contre Gibraltar par au moins 4 buts d’écart (1.30)

Le Danemark bat l’Irlande du Nord (1.26)

La Suisse gagne à Andorre par au moins 2 buts d’écart (1.20)

Le Kazakhstan gagne à Saint-Marin par au moins 2 buts d’écart (1.24)

La Turquie gagne en Lettonie (1.33)

Le Pays de Galles bat l’Arménie (1.38)

L’Ukraine ne perd pas en Macédoine du Nord (1.23)

Cote totale des huit paris sûrs : 7.21