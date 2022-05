PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 16 mai – Série A – Italie

Notre pronostic : la Fiorentina ne perd pas chez la Sampdoria et au moins un but (1.30)

A la lutte pour l’Europe la Fiorentina ne peut rien lâcher. Elle est à la lutte avec la Lazio, la Roma et l’Atalanta. La « Viola » doit donc l’emporter pour mettre la pression sur tous ses concurrents directs avant l’ultime journée. Elle s’est bien remise de sa série noire de trois défaites consécutives en s’imposant à domicile contre l’AS Rome justement. Attention tout de même à la Sampdoria qui pourrait encore jouer le maintien. Quoiqu’il arrive je pense que la Fiorentina ne devrait pas perdre cette rencontre. Il y a une nette différence de niveau entre ces deux clubs et pour faire encore un peu plus gonfler la cote, je pense qu’il devrait y avoir au moins un but (1.30).

Les autres options :

Galatasaray ne perd pas contre l’Adana Demirspor (1.26)

Huddersfield ne perd pas contre Luton Town (1.29)

Arsenal ne perd pas à Newcastle (1.22)

Cote totale des quatre paris sûrs : 2.52