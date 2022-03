PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 16 mars - Ligue des champions

Notre pronostic: la Juventus se qualifie contre Villarreal (1.49)

La Juve a remporté tous ces matches de poule à Turin contre Malmö, le Zenit et Chelsea et une victoire face à Villarreal l'enverrait en 1/4 de finale de la Ligue des champions après le 1-1 de l'aller au Madrigal. De son côté, Villarreal a perdu à Old Trafford mais s'est imposé à Berne et à Bergame dans le groupe F. La tâche des Espagnols s'annonce compliquée dans le Piémont car les Bianconeri sont invaincus (sur 90 minutes) depuis vingt-et-une rencontres. En 2022, la Vieille Dame compte neuf succès et cinq nuls et la série d'invincibilité devrait, selon moi, se poursuivre ce soir car le "sous-marin jaune" a perdu une fois sur deux lors de ses six derniers déplacements en Liga: à Séville, à Elche et sur la pelouse d'Osasuna. Pas vraiment rassurant avant d'aller défier la Juve devant son public. Pour toutes ces raisons... banco sur la qualification des Turinois !

Fiabilité : 75 %

