PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 16 novembre - Match amical

Notre pronostic: le Mexique ne perd pas contre la Suède et moins de 4,5 buts dans le match (1.37)

Même si le Mexique n'a battu la Suède que deux fois en dix confrontations (en 1983 et en 1994), il me semble supérieur aux Scandinaves cette année et prépare sa Coupe du monde contrairement aux Suédois qui ne sont pas parvenus à se qualifier pour "Qatar 2022". Les partenaires de Kulusevski ont perdu 70 % de leurs dix derniers matches (deux victoires face à la République Tchèque et la Slovénie, pour un nul et sept défaites). De leur côté, les Mexicains n'ont chuté que deux fois cette année en douze rencontres, face à l'Uruguay et en Colombie. A quelques jours de son match face à la Pologne, le Mexique ne devrait selon moi pas perdre contre une sélection moins motivée que si elle s'apprêtait à disputer la Coupe du monde. Et cela m'étonnerait beaucoup que l'on assiste à un festival offensif ce soir à Gérone (Espagne).

Fiabilité : 80 %

Les autres options:

La Pologne ne perd pas contre le Chili (1.26)

La Turquie ne perd pas contre l'Ecosse (1.23)

Le Pérou ne perd pas contre le Paraguay (1.24)

L'Algérie ne perd pas contre le Mali et moins de 3,5 buts dans le match (1.42)

Cote totale pour les cinq paris sûrs: 3.74

