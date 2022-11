PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 16 novembre - Match amical

Notre pronostic: la Pologne bat le Chili (2.10)

Vu les résultats du Chili cette année, il n'est pas du tout étonnant que ce pays ne soit pas qualifié pour la Coupe du monde au Qatar qui débute dans moins d'une semaine. En effet, les partenaires d'Alexis Sanchez présentent un bilan catastrophique en 2022: une victoire contre la Bolivie le 1e février dernier, deux nuls et six défaites. Les Chiliens ont perdu neuf rencontres de qualification sur dix-huit dans la zone Amérique du Sud alors que le Brésil et l'Argentine n'en n'ont pas perdu une seule. De son côté, la Pologne prépare la Coupe du monde et visera les 1/8 de finale dans son groupe composé aussi de l'Argentine, du Mexique et de l'Arabie Saoudite. A Varsovie, les partenaires de Milik, qui n'ont été battus que par la Belgique et les Pays-Bas cette année, ont largement les armes pour s'imposer face au Chili. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de parier sur un succès des Polonais pour tenter de doubler votre mise

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

La Turquie bat l'Ecosse (1.98)

Le Pérou bat le Paraguay (2.00)

L'Algérie bat le Mali et moins de 3,5 buts dans le match (2.00)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 16.63

