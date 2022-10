PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 16 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco bat Clermont (1.36)

Corrigé à Trabzon en Ligue Europa 4-0, Monaco a sombré défensivement après la bourde de Nubel qui a couté le premier but juste avant la pause. Cependant en Ligue 1, les joueurs de la Principauté ont fait carton plein lors des cinq dernières journées et se retrouvent donc dans le top 5 avec la possibilité de revenir sur Marseille. Il faudra tout de même se méfier de Clermont qui restent sur deux succès consécutifs mais c’étaient contre des promus (Ajaccio et Auxerre). Cette fois j’ai peur que la marche soit trop haute pour les Auvergnats et je jouerais donc le succès monégasque (1.36) !

Pariez sur Monaco – Clermont ici !

Les autres options :

Toulouse ne perd pas contre Angers (1.23)

Le Bayern Munich bat Fribourg (1.27)

L’Espanyol ne perd pas contre Valladolid (1.30)

Le Betis Séville bat Almeria (1.56)

L’Inter Milan bat la Salernitana (1.28)

La Lazio ne perd pas contre l’Udinese (1.33)

Naples bat Bologne (1.25)

Cote totale des huit paris sûrs : 9.17