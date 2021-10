PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 16 octobre – Série A - Italie

Notre pronostic: Milan bat Vérone (1.56)

Milan, dauphin de Naples après sept journées de Série A, a pris 19 points sur 21 possibles et n’a été accroché que par la Juventus à Turin (1-1) depuis le début du championnat. Vu la forme actuelle des Rossoneri, il ne doivent pas être très inquiets à l’idée de recevoir Vérone (13e) qui a perdu à Bologne et concédé le nul sur les pelouses de la Salernitana (18e) et du Genoa (16e) en trois déplacements. Sachant que tous les visiteurs (Cagliari, la Lazio et Venise) ont perdu à San Siro par au moins deux buts d’écart cette saison, je vois mal comment l’Hellas pourrait réaliser un exploit en Lombardie, sachant que sur les vingt-cinq dernières années, je n’ai pas trouvé trace d’une défaite milanaise à domicile face à Vérone.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Dortmund bat Mayence (1.42)

La Real Sociedad bat Majorque (1.44)

Aston Villa ne perd pas contre Wolverhampton (1.30)

Valenciennes ne perd pas contre Dunkerque (1.21)

Bastia ne perd pas contre Grenoble (1.20)

Dijon ne perd pas contre Amiens (1.24)

Toulouse ne perd pas contre Auxerre (1.25)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 9.33

