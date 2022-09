PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 16 septembre - Jupiler Pro League - Belgique

Notre pronostic: Antwerp bat Seraing et plus de 1,5 but dans le match (1.44)

Je n'ai pas souvenir de m'être trompé sur un pronostic du RAFC depuis une éternité ! Cette saison, c'est très simple, Antwerp a remporté ses huit premiers matches de championnat: quatre sur quatre à domicile et quatre sur quatre à l'extérieur. Les supporters du leader de Jupiler Pro League ont vu seize buts dans leur stade (12/4) et huit en déplacement (7/1). On peut donc envisager sans risque que le favori logique s'impose devant son public et que l'on assiste à une rencontre spectaculaire comme c'est le cas la plupart du temps (1-0, 4-2, 4-2 et 3-0 pour les Anversois). Même si Seraing (16e) est meilleur hors de ses bases (deux victoires et deux revers) que sur sa pelouse (quatre défaites en quatre rencontres), il me paraît très présomptueux d'envisager un exploit chez le leader invaincu.

Fiabilité : 80 %

