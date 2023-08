PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 17 août – Ligue Europa Conférence

Notre pronostic : Rijeka bat Torshavn par au moins deux buts d’écart (1.42)

Le très probabler futur adversaire de Lille en barrage de Ligue Europa Conférence a fait le plus dur en s’imposant aux Iles Féroé 3-1. On peut donc légitimement s’inquiéter pour les amateurs de Torshavn ce soir car Rijeka ne fait pas de détails cette saison à domicile. Au tour précédent, les Croates ont écrasé (6-1) le KF Dukagjini (Kosovo) et ont largement dominé Rudes Zagreb (4-0) et Istra (6-0) en championnat. Dans ces conditions, on peut imaginer un succès facile de Rijeka. Ceux qui souhaitent une plus grosse cote peuvent même envisager au moins trois but d’écart (2.05).

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Ferencvaros bat Hamrun Spartans par au moins deux buts d’écart (1.38)

AZ Alkmaar bat Santa Coloma par au moins trois buts d’écart (1.38)

Besiktas bat Bakou par au moins deux buts d’écart (1.54)

Midtjylland bat Omonia Nicosie (1.30)

APOEL Nicosie bat Dila Gori (1.46)

Häcken bat Zalgiris Vilnius (1.44)

Ludogorets bat Astana (1.47)

Cote totale des huit paris sûrs : 16.73

