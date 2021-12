PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 17 décembre – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic: le Bayern bat Wolfsburg et Lewandowski marque (1.42)

Dynamique totalement opposée entre le Bayern, leader de Bundesliga et Wolfsburg (11e) ! Les Bavarois restent sur six victoires consécutives toutes compétitions confondues (16 buts inscrits et 4 encaissés) alors que le VfL vient de perdre six fois d’affilée sur la même période (4 buts marqués en 16 encaissés). Les Munichois viennent encore de frapper un grand coup en s’imposant 5-0 à Stuttgart grâce à un doublé de Lewandowski et un triplé de Gnabry pendant que la victime de Lille en Ligue des champions s’inclinait 3-2 à domicile face à Cologne. Par ailleurs, sur les dix dernières confrontations en Bavière, le Bayern a pris les trois points dans 90 % des cas avec un total de 32 buts soit 3,2 de moyenne par rencontre ! Dans ces conditions, je ne vois pas comment Wolfsburg pourrait éviter la défaite ce soir. Et comme l’attaquant polonais compte 18 réalisations en 16 rencontres, on ne peut que lui faire confiance.

Fiabilité : 80 %

