PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 17 février Premier League - Angleterre

Everton, 7e au classement, accueille le leader incontesté de ce championnat, Manchester City. Les Toffees, après un très bon début de saison, ont du mal depuis quelques mois et ont glissé au classement. Sur leurs cinq dernières rencontres en PL, ils n'en ont gagné qu'une seule. Dimanche ils ont même perdu contre le 18e, Fulham (0-2). C'est dire si les difficultés sont grandes pour l'équipe de Carlo Ancelotti. En face, c'est un rouleau compresseur qui vient pour prendre dix points d'avance en tête du championnat. Les Citizen sont impressionnants avec une série de seize victoires et vingt-trois matches sans défaite toutes compétitions confondues. C'est tout bonnement unique en Premier League. Avec un Gundogan reconverti buteur et pleinement épanoui au sein du système de Pep Guardiola, City devrait l'emporter ce soir et faire un grand pas vers le titre!

