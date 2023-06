PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 17 juin – Qualifications Euro 2024

Notre pronostic : le Portugal bat la Bosnie par au moins deux buts d’écart (1.45)

En quatre confrontations, le Portugal n’a jamais perdu contre la Bosnie : trois victoires, dont la dernière 6-2 en barrage pour l’Euro 2012, et un nul ! Depuis cette période, les Bosniens sont moins performants malgré la présente de Dzeko, un peu seul dans cet effectif. Cette saison, ils ont joué deux matches à l’extérieur : défaite 4-1 en Roumanie en Ligue des Nations et défaite 2-0 en Slovaquie en qualification pour l’Euro 2024 après avoir battu l’Islande 3-0. Le Portugal me paraît suffisamment armé pour s’imposer facilement contre son adversaire du jour. Dans ces conditions, je vous conseille même de parier sur un succès par au moins deux buts d’écart (1.45).

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

La Norvège ne perd pas contre l’Ecosse (1.27)

L’Azerbaïdjan ne perd pas contre l’Estonie (1.26)

Le Luxembourg bat le Liechtenstein par au moins deux buts d’écart (1.26)

L’Albanie par la Moldavie (1.39)

La Géorgie ne perd pas à Chypre (1.23)

La Hongrie ne perd pas au Monténégro (1.28)

Cote totale des sept paris sûrs : 6.40

