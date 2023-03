PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 17 mars – Serie A – Italie

Notre pronostic : l’Atalanta bat Empoli (1.45)

L’heure est au réveil pour l’Atalanta ! La Dea traverse une longue zone de turbulences, n’ayant pris qu’un petit point lors de ses quatre dernières rencontres de Serie A. Pire, l’actuel 6e n’a inscrit qu’un seul but durant cette période. Un bilan très inquiétant qui rend toujours moins probable une future qualification en Ligue des Champions. Mais quoi de mieux pour se relancer que d’affronter un adversaire encore plus malade ? Après un très bon mois de janvier, Empoli est finalement redescendu de son nuage en enchaînant les contre-performances. Si l’actuel 14e maintient une avance de neuf points sur la zone de relégation, il n’a plus connu la victoire depuis près de deux mois et reste sur une série de trois revers consécutifs. Certes, les deux écuries vivent des moments similaires. Mais, sur le papier, l’Atalanta est nettement supérieure et devrait gagner à domicile.

