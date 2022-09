PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 17 septembre - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Tottenham bat Leicester (1.49)

Toute plaide en faveur des Spurs (3e) face aux Foxes (20e) ! Tottenham est invaincu après six journées et a remporté tous ses matches à White Hart Lane: contre Southampton, Wolverhampton, Fulham... et Marseille en Ligue des champions (9 buts marqués et 2 encaissés) ! Pas vraiment rassurant pour la lanterne rouge qui n'a pris qu'un seul point depuis le début de la Premier League et qui a perdu tous ses matches à l'extérieur: sur les pelouses d'Arsenal et de Chelsea et à Brighton ! Leicester a par ailleurs eu besoin d'une séance de tirs au but en Coupe de la Ligue pour éliminer Stockpot County, un club de 5e division anglaise. Les Foxes sont totalement au fond du trou en ce début de saison. A Tottenham d'en profiter... et à vous par la même occasion, surtout pour une telle cote (1.49).

Fiabilité : 75 %

Les autres options:

Dortmund bat Schalke 04 (1.37)

Newcastle bat Bournemouth (1.45)

Le Panathinaïkos bat PAS Giannina (1.23)

Bologna ne perd pas contre Empoli (1.30)

Le Torino ne perd pas contre Sassuolo (1.20)

Valence ne perd pas contre le Celta Vigo (1.35)

Santa Clara ne perd pas contre Paços Ferreira (1.21)

Spezia Calcio ne perd pas contre la Sampdoria (1.44)

Les Rangers battent Dundee Utd par au moins deux buts d'écart (1.34)

Cote totale pour les dix paris sûrs: 17.90

