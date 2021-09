PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 17 septembre – WTA Portoroz - ¼ de finale

Notre pronostic: Yulia Putintseva bat Lucia Bronzetti 2-0 (1.47)

Yulia Putintseva, 44e joueuse mondiale, part ultra-favorite face à Lucia Bronzetti (167e à la WTA). La Kazakh a facilement dominé J.A Cristian (6-4 6-4) et K. Boulter (6-3 6-1) et devrait logiquement en faire de même face à l’Italienne issue des qualifications et pas du tout habituée à disputer des ¼ de finale de tournois WTA, hormis chez elle, à Palerme, sur terre battue. En revanche, Putintseva reste sur dix victoires en quinze rencontres grâce à son succès au tournoi de Budapest mi-juillet, et à son ¼ de finale à San José. Pour moi, la marche sera trop haute pour Bronzetti. L’expérience de la Kazakh va certainement lui permettre de passer ce tour pour atteindre les ½ finales de Portoroz sans concéder le moindre set.

Fiabilité : 75 %

