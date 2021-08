PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 18 août Barrage LDC

Notre pronostic : Malmö ne perd pas face à Ludogorets et au moins un but dans la rencontre (1.34)

Avec une défaite lors de ses onze derniers matches, Malmö est une équipe redoutable. Sauf que son dernier revers date de ce week-end face à Göteborg (2-3). Les Suédois ont passé trois tours de qualification pour accéder aux barrages. Ils ont éliminé le Riga FC, le HJK et les Rangers. Cette fois, ils doivent se défaire de Ludogorets. Un barrage largement à la portée de Malmö qui part favori. Le club bulgare n’a plus perdu depuis dix rencontres et est aussi passé par trois de qualification en sortant Soligorsk, Mura et l’Olympiakos. Cette fois je ne les vois pas s’imposer à l’extérieur contre un adversaire qui a de l’expérience. Je me couvrirais tout de même avec Malmö qui ne perd pas. Je pense également que l’on verra au moins un but dans la rencontre. Un combiné très sûr coté à 1.34. Idéal pour entrer dans un combiné !

L'autre option :

Benfica ne perd pas face au PSV Eidhoven et au moins un but dans la rencontre (1.38)

Cote totale des deux paris sûrs : 1.85