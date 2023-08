PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 18 août – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : le Bayern Munich gagne sur la pelouse du Werder Brême (1.30)

Le Bayern Munich entame sa saison de Bundesliga une semaine après avoir vécu une grosse désillusion en Supercoupe d’Allemagne. Les Bavarois ont subi un sacré revers contre Leipzig (0-3) malgré les premières minutes disputées par Harry Kane sous ses nouvelles couleurs. Il va donc falloir montrer un bien meilleur visage sur la pelouse d’un adversaire que ne voudra pas vivre un nouvel exercice compliqué. Le Werder Brême avait, en effet, lutté pour son maintien jusqu’en toute fin de saison et cherchera à partir sur de nouvelles bases. Mais les joueurs d’Ole Werner affrontent leur véritable bête noire, qu’ils n’ont plus battue depuis quinze ans ! Le Bayern reste sur une série de 27 victoires et 4 nuls contre le Werder depuis 2008 ! S'il y a bien une fin à tout, il est difficile d’imaginer celle-ci se terminer ce soir.

Pariez sur Werder Brême – Bayern Munich ici !

Les autres options :

Marseille ne perd pas à Metz (1.20)

Valence ne perd pas face à Las Palmas et plus de 0,5 but dans le match (1.28)

Le Sporting gagne sur la pelouse de Casa Pia (1.40)

Copenhague gagne à Hvidovre (1.38)

Istanbulspor ne perd pas face à Kayserispor (1.36)

L’Universitatea Craiova bat Arad (1.43)

Cote totale des sept paris sûrs : 7.50