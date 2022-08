PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 18 août - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: la Fiorentina bat Twente (1.50) if(typeof(dstb)!= "undefined"){ dstb();}

La Fiorentina vient de débuter le championnat d'Italie par une victoire, certes difficile, face à la Cremonese (3-2), juste promu en Série A mais ne compte pas se faire sortir en barrage de la Ligue Europe Conférence par les Néerlandais de Twente, qui ont battu le NEC Nimègue et le Fortuna Sittard en Eredivisie, deux clubs visant le maintien. Facile tombeurs des Serbes de Cukaricki au tour précédent, les Bataves auront selon moi une tâche beaucoup plus compliquée face à la Viola, dont l'effectif et le niveau sont d'évidence supérieurs. Je vous conseille donc de faire confiance aux Florentins devant leur public lors de ce barrage aller.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Cologne bat Mol Vidi (1.25)

West Ham bat Viborg (1.21)

Ludogorets bat Vilnius (1.38)

Villarreal bat Hajduk Split (1.25)

AZ Alkmaar bat Gil Vicente (1.54)

Le Lech Poznan bat Dudelange (1.22)

La Gantoise bat Omonia Nicosie (1.27)

Ferencvaros bat Shamrock Rovers (1.40)

Le Partizan bat H. Spartans par au moins deux buts d'écart (1.54)

Cote totale pour les dix paris sûrs: 20.13

