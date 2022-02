PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 18 février - Série A - Italie Notre pronostic: la Juventus bat la Torino (1.58)

Avantage aux Bianconeri face au Toro ! La Juventus (4e) doit impérativement s'imposer ce soir si elle veut rester à cette place, qualificative pour la Ligue des champions, devant ses poursuivants: l'Atalanta, la Lazio et la Roma. Invaincue en Série A depuis fin novembre (7 victoires et 4 nuls), la Vieille Dame part logiquement favorite dans ce derby qu'elle remporte régulièrement: 80 % de succès en cinq ans, aussi bien en championnat qu'en coupe ! Depuis début décembre, les partenaires de Dybala ont gagné tous leur matches à domicile sur le score de 2-0... sauf contre Naples (1-1). De son côté, le Torino ne compte qu'une seule victoire en trente confrontations depuis le début du siècle, pour vingt-trois défaites et six nuls. Cette saison, les "Granata" sont catastrophiques en dehors de leur stade avec seulement huit points pris sur trente-trois possibles. Pour toutes ces raisons, je ne vois pas comment les Bianconeri pourraient laisser échapper les trois points dans ce derby.

Fiabilité : 75 %

