PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 18 janvier 2023 – Serie A - Italie

Notre pronostic : l’Atalanta bat Spezia (1.40)

Il ne devrait pas y avoir de surprise sur ce match de Coupe d’Italie ! Malgré le fait que les deux équipes soient invaincues depuis la reprise post-Coupe du Monde, l’Atalanta Bergame reste une équipe solide à domicile et Spezia Calcio une équipe friable à l’extérieur. 6èmes et 16èmes respectivement de Serie A, la logique devrait être respectée. Si, les deux équipes se sont partagées les points en début de mois à la Spezia, sur la pelouse de Bergame, l’histoire devrait être toute autre. De plus, les hommes de Gasperini sortent d’une victoire écrasante le week-end dernier 8-2 face à la Salernitana, de quoi donner un maximum de confiance avant ce match à élimination directe. Je mise donc sur une victoire des Lombards.

Pariez ici sur Atalanta – Spezia Calcio !

Autres options :

La Juventus bat Monza (1.54)

Manchester City bat Tottenham (1.35)

La Gantoise bat Charleroi (1.52)

La Lazio ne perd pas face à Bologne (1.22)

Bruges ne perd pas à Saint-Trond (1.28)

Le Real ne perd pas à Villarreal (1.37)

Barcelone s’impose par au moins deux buts d’écart à Ceuta (1.30)

Cote totale des huit paris sûrs du jour : 12.30