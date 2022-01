PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 18 janvier – Liga - Espagne

Notre pronostic : le Betis Séville bat Alaves (1.50)

Le Betis connaît un petit coup de mou dans sa saison qui est, pour le moment, plus que réussie. Les Sévillans, 3e de Liga, n’ont pris qu’un seul point lors des trois dernières journées. Des défaites à Bilbao, contre le Celta Vigo et un nul sur la pelouse du Rayo Vallecano ont mis un coup d’arrêt aux coéquipiers de Nabil Fekir. A domicile, le bilan reste très correct avec cinq victoires, deux nuls et trois revers. Pourquoi pas le rendre encore meilleur face à Alaves qui est dans le dur actuellement. Le club basque n'est que 18e du championnat avec seulement dix-sept points. En Liga, il est sur une série de huit rencontres sans gagner. Je pense que le Betis a toutes les armes pour s'imposer chez lui. Un pari pas si mal coté que ça (1.50), que vous pourriez mettre dans un combiné !

