PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 18 juin - Veikkausliiga - Finlande

Notre pronostic: HJK Helsinki bat Oulou et plus de 1,5 but dans le match (1.39)

Le HJK Helsinki, co-leader avec Kuopio, voudra a tout prix s'imposer à domicile face Oulou (4e à déjà neuf longueurs après dix journées du championnat de Finlande) en espérant que KuPS se face accrocher sur la pelouse d'Honka, ce qui n'a rien d'impossible. Le titre se jouera entre ces deux grands favoris. Le HJK présente un bilan remarquable (8 victoires, 2 nul et 1 revers). Sur leur terrain, les joueurs de la capitale ont pris douze points sur quinze (11 buts marqués et 8 encaissés dont 4 lors de la défaite surprise face à Turku). La saison dernière, pour son retour dans l'élite finlandaise, Oulou avait chuté 3-1 à Helsinki. Un scénario similaire n'est pas à exclure car le HJK n'a réussi qu'un seul clean-sheet à domicile cette saison. Je vous propose donc de parier sur le favori avec plus de 1,5 but dans le match (1.39), voire avec plus de 2,5 buts (1.72). A vous de voir !

Fiabilité : 80 %

