PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 18 mars - Ekstraklasa - Pologne

Notre pronostic: Pogon Szczecin bat Wisla Cracovie (1.45)

Un fois n'est pas coutume... direction la Pologne pour cette rubrique ! Le Pogon (2e) reçoit le Wisla (16e) avec de grandes chances de s'imposer devant son public. Les joueurs de Szczecin visent le titre de champion puisqu'ils ne comptent qu'une longueur de retard sur le leader Czestchowa et n'ont perdu que trois fois cette saison. Ils présentent par ailleurs un excellent bilan sur leur pelouse: neuf victoires, deux nuls et une défaite. En revanche, ceux de Cracovie luttent pour le maintien et n'ont pris que trois points sur dix-huit possibles lors des six dernières journées d'Ekstraklasa. Dans ces conditions, il me paraît judicieux de miser sur le favori soutenu par son public.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Bochum ne perd pas contre Mönchengladbach (1.58)

Wolverhampton ne perd pas contre Leeds (1.32)

Heereveen ne perd pas contre Heracles (1.33)

St Etienne ne perd pas contre Troyes (1.26)

L'Union Saint-Gilloise bat Ostende (1.25)

Ferencvaros bat Zsory (1.32)

Cote totale pour les sept paris sûrs: 8.36

