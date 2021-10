PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 18 octobre – Série A – Italie

Notre pronostic : la Fiorentina ne perd pas à Venise et au moins un but dans la rencontre (1.31)

La Viola est plutôt bien partie cette saison avec une 6e place au classement et douze point pris en sept journées grâce à quatre victoires. Les Florentins n’ont, en plus, pas à rougir des trois défaites subies car elles l’ont été sur la pelouse de l’AS Rome puis face à l’Inter et Naples. Ils sont capables d’accrocher l’Europe à la fin de la saison mais pour cela il faut gagner ce genre de match comme celui qui les attend ce soir. Venise est dans les profondeurs du classement et empêtré à la 19e place. Le promu n’a remporté qu’une seule rencontre depuis le début de ce nouvel exercice de la Série A. Je pense donc que la Fiorentina ne perdra pas et qu’on verra au moins un but dans la rencontre. Un pari qui me paraît sûr.

L’autre option :

Arsenal ne perd pas face à Crystal Palace et moins de 4,5 buts (1.29)

Cote totale des deux paris sûrs : 1.69