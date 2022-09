PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 18 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : Brest ne perd pas face à Ajaccio (1.31)

C’est le match de la peur entre deux équipes malades. Brest ne parvient pas à lancer sa saison. Les Finistériens ont perdu pied depuis leur très lourde défaite à domicile face à Montpellier (0-7) et sont en quête de confiance. Avec un seul succès au compteur, il est temps pour les joueurs de Michel Der Zakarian d’enchaîner quelques résultats positifs afin de se faciliter la suite de l’exercice. Et ça peut commencer dès aujourd’hui contre un adversaire dans une situation plus compliquée encore. En effet, Ajaccio court toujours après une première victoire en Ligue 1. Le promu n’a pris qu’un petit point en sept rencontres et reste sur une série de cinq défaites d’affilée. A l’agonie, je ne les vois pas gagner au stade Francis Le Blé cet après-midi.

