PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 18 septembre Série A – Italie

Notre pronostic : l’Inter s’impose face à Bologne (1.34)

Après une défaite en Ligue des Champions face au Real Madrid, les Intéristes voudront réagir aujourd’hui en championnat. A priori, cette rencontre est facile pour le champion d’Italie. En Série A, il est invaincu pour le moment avec sept points pris sur neuf possibles. Les adversaires étaient tous largement à la portée de l’Inter. Bologne apparaît alors comme une proie largement prenable. Les Bolognais n’ont toujours pas perdu non plus et réalisent donc un très bon début de championnat. Ils se sont imposés à domicile face à Salernitana et Vérone et ont pris un point sur la pelouse de l’Atalanta. Correct. Toujours est-il que je pense que le club milanais va s’imposer pour cette rencontre. Un pari plutôt sûr coté à 1.34 et idéal pour entrer dans un combiné.

Les autres options :

L’Atalanta s’impose à Salernitana (1.34)

Mayence ne perd pas face à Fribourg et au moins un but dans la rencontre (1.36)

Cote totale des trois paris sûrs : 2.44