PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 août – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Manchester City bat Newcastle (1.66)

Les Champions d’Angleterre et d’Europe accueillent ce soir à l’Ethiad Stadium l’une de leurs victimes préférées : Newcastle ! En effet, les Magpies restent sur treize défaites consécutives en quinze ans à Manchester (6 buts inscrits pour 46 encaissés), série en cours. Même si Kevin de Bruyne manquera à l’appel côté mancunien et même si Newcastle a fait exploser la défense d’Aston Villa (5-1) le week-end dernier, les chances des "Pies" me semblent bien faibles. Les hommes de Pep Guardiola, qui viennent de remporter la Supercoupe d’Europe contre Séville, n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires la saison passée, notamment devant leur public (17 succès, 1 nul et 1 revers). Selon moi, l’histoire devrait se répéter. Et si Erling Haaland ne marque pas dans les finales, il marque en moyenne un but par match de Premier League. Vendredi dernier, il a même signé un doublé à Burnley (3-0). La victoire de City à 1.66… C’est presque cadeau non ?

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

Inter bat Monza (1.38)

Molde bat Valerenga (1.40)

Dortmund bat Cologne (1.40)

Liverpool bat Bournemouth (1.23)

Pau ne perd pas contre le Paris FC (1.39)

Guimaraes ne perd pas contre Gil Vicente (1.30)

Benfica bat Amadora par au moins deux buts d’écart (1.24)

Cote totale des huit paris sûrs : 12.37

